Mario Pulvirenti, il noto arbitro stroncato da un infarto a 59 anni

Due città, Palermo e Catania, in lutto per la scomparsa del 59enne, noto soprattutto per l'attività di arbitro per il calcio dilettantistico e giovanile.

Morto – pare per un infarto improvviso – Mario Pulvirenti, arbitro molto conosciuto nell’ambito del calcio dilettantistico e giovanile a Palermo.

Aveva 59 anni.

Mario Pulvirenti, chi era l’arbitro morto per infarto

Volto noto del calcio dilettantistico e giovanile nel capoluogo regionale, Pulvirenti era un arbitro di origine catanese. Nonostante fosse nato nel capoluogo etneo, nel tempo era diventato palermitano “d’adozione” e nella città principale della Sicilia si era dedicato alla sua passione e aveva svolto gran parte della sua attività da arbitro.

Appassionato di calcio, il 59enne è stato per molti anni anche un dipendente del call center Almaviva (da poco trasferito alla Comdata).

Diversi i messaggi di cordoglio sui social dopo la scomparsa dell’apprezzato arbitro.

“Siamo davvero tristi nel comunicare la scomparsa di Mario Pulvirenti, arbitro e amico della nostra società, una persona davvero in gamba che stamattina ci ha lasciato per un infarto! Tutta la società Borgonuovo si stringe al dolore della famiglia Pulvirenti in questa giornata davvero triste”, si legge sulla pagina Facebook di “VIS Borgo Nuovo”.

Ecco, infine, il ricordo della squadra di calcio USD Panormus: ” Oggi è un giorno triste per lo sport Palermitano e non solo… Ci ha lasciati il Signor Mario Pulvirenti, arbitro di mille e più partite, dirette sempre col sorriso e la passione che lo contraddistingueva. Tutta la Famiglia Panormus si stringe al dolore dei familiari e degli innumerevoli amici. Ti ricorderemo così, sorridente e felice in mezzo a quel rettangolo verde. Riposa in pace”.

Fonte foto: Facebook – VIS Borgo Nuovo