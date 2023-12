Sport e cultura in lutto, morto il professore- arbitro Giuseppe Chirco nel Trapanese

Oltre 50 anni di carriera e tanta stima sia nel mondo della scuola che in quello dello sport locale.

Marsala (TP) in lutto per la morte di Giuseppe Chirco, ex professore di inglese e membro di spicco dell’Associazione Italiana Arbitri: l’uomo – 85 anni – è deceduto all’ospedale di Alcamo, dove era ricoverato da qualche tempo.

Lascia la moglie e i figli.

Chi era Giuseppe Chirco

L’85enne era molto noto sia nel campo dello sport che in quello della cultura e dell’insegnamento. Era stato docente d’inglese e per oltre 50 anni anche arbitro di calcio. In tanti lo ricordano come un uomo garbato, molto amante dello sport e attivo anche nel campo della formazione delle nuove generazioni di arbitri.

Il cordoglio di Marsala

Tra i primi a destinare un messaggio d’addio all’ex arbitro e insegnante c’è la Figc – Aia sezione Marsala, che su Facebook scrive: “La scorsa notte è deceduto all’età di 85 anni, l’Abitro Benemerito Giuseppe Chirco, per tutti ‘Pino’. Era tesserato AIA da 68 anni, e dopo i primi anni da arbitro nel settore giovanile e regionale, raggiunse negli anni 60 la serie C come assistente, rimanendo in attività fino ai primi anni 70 per poi transitare nel ruolo di Osservatore contribuendo alla formazione di diverse generazioni di arbitri fino agli ultimi anni ricoprendo il ruolo di tutor. Una figura storica della nostra sezione, un uomo garbato e gentile che ci mancherà tanto. Addio Caro Pino. Sentite condoglianze alla moglie alla moglie Cettina e ai familiari da parte del presidente Biagio Girlando e di tutti gli arbitri della Sezione di Marsala”.

Foto da Facebook – Figc – Aia sezione Marsala