Marsala, ritrovate due biciclette rubate a coppia di turisti svizzeri

Fine settimana movimentato quello del comune lilibetano, alle prese con spaccio, violenza e furti

Durante il weekend, i Carabinieri della Compagnia di Marsala, a seguito di una denuncia presentata da una coppia di turisti svizzeri, hanno rinvenuto all’interno in un casolare abbandonato, nella zona portuale, due biciclette elettriche precedentemente rubate in Piazza Matteotti. Visto anche il valore economico dei mezzi di trasporto, dopo essere stata contattata, la coppia ha tenuto a ringraziare di cuore i militari.

Gli altri interventi

Oltre al suddetto episodio, è stato un fine settimana abbastanza movimentato quello vissuto a Marsala. Oltre a episodi di cieca violenza, i militari hanno denunciato una persona per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ne hanno segnalate sei alla Prefettura per uso personale. Durante i controlli alla circolazione stradale, un marsalese classe 1996 è stato trovato in possesso, di circa 50 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish. Nell’ambito del medesimo contesto operativo sei marsalesi sono stati segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di dosi hashish, eroina e cocaina per un peso complessivo di 9.5 gr.