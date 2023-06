Maturità, fino a 1.000 euro per chi prende 100 all’Esame di Stato: ecco come

Grandi novità per chi prende 100 alla Maturità. Gli studenti più meritevoli potranno avere accesso a un incentivo da 1.000 euro.

Fino a 1.000 euro per chi prende voto 100 alla Maturità. Si tratta dell’opportunità che i maturandi potranno cogliere al volo grazie ad alcuni bonus messi a disposizione dal Governo.

Con la Manovra approvata in Parlamento a fine 2022, infatti, sono state introdotte diverse novità che vanno a ristrutturare il vecchio Bonus Cultura, l’agevolazione riservata ai 18enni.

Addio Bonus Cultura

Questa agevolazione rimarrà disponibile fino al 31 dicembre 2023 e prevede che tutti i ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2022 (quindi nati nel 2004) abbiano diritto a un voucher da 500 euro da spendere in acquisti o attività culturali.

A partire dal 2024, però, il Bonus Cultura verrà rimpiazzato da due nuove agevolazioni.

Carta Cultura Giovani

Per i maggiorenni sarà messa a disposizione la Carta Cultura Giovani o Carta Cultura, un bonus dal valore di 500 euro destinato ai residenti nel territorio nazionale e con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35mila euro. Per ottenerla, il richiedente dovrà aver compiuto 18 anni nel 2023, ossia i nati nell’anno 2005.

Carta del merito

Il secondo Bonus richiedibile dai maggiorenni è la Carta del merito. Si tratta di un voucher dal valore di 500 euro destinato a tutti quei ragazzi che hanno conseguito un diploma finale in istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di 100 centesimi. La carta può essere utilizzabile a partire dall’anno successivo a quello in cui è stato ottenuto il diploma di Maturità.

Come ottenere fino a 1.000 euro

Entrambe le carte saranno cumulabili. Pertanto, a partire dal 2024 il cittadino maggiorenne potrà avere a disposizione fino a 1.000 euro da spendere in acquisti legati al settore della cultura.

I due bonus verranno erogati nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro. Inoltre, le carte non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE.

Foto di repertorio