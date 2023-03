Mazara del Vallo, auto sfugge ad un controllo e si schianta contro un muro: un morto e due feriti

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare i passeggeri dalle lamiere delll'auto. I feriti sono stati trasferiti in ospedale

Incidente stradale mortale la scorsa notte a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Per cause ancora da accertare, un’auto con a bordo tre persone non si è fermata ad un posto di blocco della polizia all’altezza di via Salemi e ha proseguito la marcia a tutta velocità prima di perdere il controllo e finire la corsa contro un muro.

L’intervento dei vigili del fuoco

Nell’impatto, secondo le prime informazioni, una delle persone presenti nell’abitacolo ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 per liberare i passeggeri dalle lamiere delll’auto. I feriti, tra i quali una donna incinta, sono stati trasferiti in ospedale. Sul posto, oltre alla polizia, anche i vigili urbani per i rilievi. La Procura di Marsala ha aperto un’inchiesta.