McDonald’s lavora con noi, assunzioni e posizioni aperte

Diversi i profili ricercati in numerosi settori

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative, McDonald’s, una delle catene di fast food più famose e diffuse al mondo, offre un’ampia gamma di possibili impieghi in diversi settori e posizioni.

McDonald’s, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento, i profili maggiormente ricercati dal marchio sono i seguenti:

Equipaggio di ristorante

Supervisori di turno

Manager di ristorante

Manager di area

Personale di marketing

Personale di amministrazione e risorse umane

McDonald’s, i requisiti per lavorare

Età minima

Competenze di base

Disponibilità e flessibilità

Conoscenza della lingua

Requisiti di istruzione

Esperienza

McDonald’s, come candidarsi

Per candidarsi alle opportunità di lavoro presso McDonald’s, uno dei principali strumenti disponibili è la sezione dedicata alle carriere e alle selezioni sul sito web, denominata “McDonald Lavora con noi”. Questa sezione viene costantemente aggiornata con le posizioni aperte all’interno dei ristoranti del brand. Attraverso questo servizio web gratuito, gli interessati possono consultare le opportunità professionali, caricare il proprio curriculum vitae nel database aziendale e rispondere online agli annunci di loro interesse. Inoltre, è possibile inviare un’autocandidatura in qualsiasi momento per essere presi in considerazione per future selezioni di personale.

