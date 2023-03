Mense scolastiche nel mirino dei Nas: raffica di sanzioni per muffa e cibo custodito male

Controlli del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d'intesa con il Ministero della Salute: il cibo mal custodito finiva anche nelle mense di asili...

Sono ben 1.058 le aziende di ristorazione sparse in tutto il territorio nazionale italiano passate al setaccio sono dai Nas. Tra queste ben un terzo (341) ha fatto riscontrare gravi irregolarità. Un fatto che diviene ancora più grave considerato che le attività in questione operano all’interno di mense scolastiche di ogni ordine e grado, dagli asili nido fino agli istituti superiori. Accertate 482 violazioni penali e amministrative, con sanzioni pecuniarie per 240 mila euro, contestate a causa di violazioni nella gestione degli alimenti e nelle condizioni igieniche nei locali di preparazione dei pasti.

Nessuna tracciabilità nel cibo e ambienti malsani

Nell’ambito dei controlli è stata disposta anche la sospensione dell’attività o il sequestro di 9 aree cucina operanti all’interno delle mense scolastiche per rilevanti carenze igienico-sanitarie e strutturali, come la presenza diffusa di umidità e muffe. Sono state poi sequestrate oltre 700 kg di derrate alimentari (carni, formaggi, frutta e ortaggi, olio) riscontrate in assenza di tracciabilità, scadute di validità e custodite in ambienti inadeguati.