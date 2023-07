Mercoledì 26 luglio il protocollo d’intesa Confindustria Siracusa – Carabinieri

Si è conclusa la formazione del personale dei Carabinieri alla conoscenza della lingua inglese

A seguito del protocollo d’intesa tra Confindustria Siracusa, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa e le aziende Isab e Sonatrach Raffineria Italiana, sottoscritto lo scorso aprile, si è conclusa la formazione del personale dei Carabinieri alla conoscenza della lingua inglese.

La collaborazione, scaturita dalla necessità di fornire assistenza e protezione ai numerosi turisti stranieri che frequentano le nostre località turistiche, ha visto realizzare i corsi nella sede di “The Academy of English”.

La cerimonia

Domani, Mercoledì 26 luglio p.v. alle ore 9:00 nel giardino della sede di “The Academy of English”, in via San Marziano, a Siracusa, si terrà una breve cerimonia di consegna degli attestati ai Carabinieri che hanno partecipato con successo all’iniziativa.

Saranno presenti Gian Piero Reale Presidente di Confindustria Siracusa, Rosario Pistorio AD di Sonatrach Raffineria Italiana, Giancarlo Metastasio di Isab, il Colonnello Gabriele Barecchia del Comando prov.le dell’Arma.