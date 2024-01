Messina, 341 nuove assuzioni al Comune, il sindaco Basile: “Basta rinvii concorsi”

Al centro del dibattimento politico cittadino la carenza di organico nel corpo della Polizia Municipale

C’è attesa per il via libera da parte della Cosfel, l’organismo di verifica del Ministero dell’Interno chiamato a dare l’ok per l’assunzione di 341 unità al Comune di Messina. Missione romana per il sindaco Basile per accertarsi che uno dei suoi principali obiettivi per il 2024 possa davvero concretizzarsi.

La Cosfel

Trecento quarantuno nuove unità. Questo il numero di assunzioni programmate dal Comune di Messina per l’anno 2024. Ad annunciarlo era già stato il sindaco Federico Basile nel suo programma di conclusione lavori di dicembre e inserito tra i buoni propositi per quest’altra tappa della sua stagione amministrativa. I bandi di concorso potranno però essere pubblicati solo nelle prossime settimane, di fatto dopo che sarà giunto il via libera da parte della Cosfel. La Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali rappresenta l’organismo di controllo del ministero dell’Interno per quanto riguarda anche la messa a bando di nuove assunzioni proprio presso gli Enti locali. E per accertarsi che l’iter stia procedendo spedito presso gli uffici del ministero, il sindaco Basile si è voluto recare a Roma di persona.

Proroghe in vista

«Dopo il rinvio di dicembre da parte della Cosfel, i concorsi non dovranno più essere rinviati. Entro fine gennaio contiamo di chiudere anche questo capitolo», ha spiegato il primo cittadino. A essere stata rimandata anche la messa a bando relativa ai concorsi per i nuovi vigili urbani. La carenza di organico nel corpo della Polizia Municipale è stato uno dei temi caldi al centro del dibattimento politico cittadino, soprattutto alla luce dei gravi disagi procurati alla città tra sottodimensionamento, personale in ferie o inadatto al servizio in strada durante il periodo natalizio. Per temporeggiare, in attesa del raggiungimento di una soluzione definitiva, l’amministrazione aveva già concesso una proroga, sempre nel mese di dicembre, ai 39 contrattisti attualmente in organico con contratto a tempo determinato. Ma la stabilizzazione sarà un altro step necessario da raggiungere.

Più di 1.400 dipendenti

A questi si aggiungeranno altri 100 agenti che potranno così garantire dei presidi fissi di sicurezza su tutto il territorio comunale, soprattutto nei rioni più popolosi e articolati della città. In totale il Comune di Messina passerà quindi a una pianta organica che dagli attuali 970 supererà i 1400 dipendenti. 75 le posizioni che saranno aperte e che restano ancora in attesa di trovare una loro definizione tra i vari uffici del Comune. 25 in totale le assunzioni che invece dovrebbero riguardare l’Azienda Meridionale Acque Messina, anche questa al centro degli scontri politici tra carenze d’organico e i problemi idrici che continuano a investire la città dello Stretto.