Sciacca, vandalizzato albero di Natale in piazza, il sindaco: “Amareggiati ma non rassegnati”

In vista dell'Epifania il primo cittadino saccense Enzo Galifi vuole ripristinare l'installazione

“Di fronte alla palese disaffezione di qualcuno per il bene comune non può non esserci tanta amarezza. Non dobbiamo tuttavia farci sopraffare dalla rassegnazione e dallo sconforto”. Con queste amare, parole il sindaco di Sciacca, Enzo Galifi, commenta un turpe atto di vandalismo. Quello che ha portato ignoti a distruggere l’installazione luminosa a forma di albero di Natale collocata in piazza IV Novembre. Albero che si trova proprio di fronte il palazzo comunale. Non soddisfatti, i vandali, dopo avere strappato buona parte delle catene intrecciate a luci led, hanno divelto la base della struttura metallica.

Pronta reazione

Portato a termine quasi certamente durante la notte, il gesto è stato scoperto stamani dal primo cittadino che aggiunge.”L’azione scellerata degli incivili che agiscono col favore delle tenebre, sperando di rimanere impuniti, non riuscirà a rovinare il clima festoso che da settimane respiriamo e che avrà il suo clou il giorno dell’Epifania, con la possibilità di visitare i dieci presepi in gara e la ricca degustazione di prodotti tipici”.

Pronti per “Presepinfesta”

Infine, in vista della tredicesima edizione di “Presepinfesta”, a meno di 48 ore dal 6 gennaio, quando la cittadina delle campane e delle ceramiche sarà meta di tantissimi visitatori per la serata conclusiva, dopo una comprensibile iniziale indignazione il sindaco si è messo al lavoro per ripristinare la funzionalità dell’installazione luminosa.