Messina, riqualificazione aree ex Fiera con il progetto dell’AdSP dello Stretto

Guarda la videointervista a Mario Mega, presidente dell’Adsp dello Stretto

Verde urbano e rapporto con il mare sono alcuni degli obiettivi che si propone di ottenere l’Autorità portuale di sistema dello Stretto con progetto di riqualificazione delle aree libere della ex Fiera di Messina in prosecuzione della “Passeggiata a mare”.

L’Adsp prosegue, infatti, con gli investimenti per il potenziamento dei servizi portuali e il recupero del Waterfront che va dal Boccetta all’Annunziata.

Gli interventi per il prolungamento della passeggiata a mare dovrebbero partire in primavera mentre per il nuovo terminal crociere dopo l’annullamento della gara d’appalto si dovrà ricominciare.

Un progetto che andrà rimodulato, quello del nuovo terminal crocieristico e un altro di circa 4 milioni di euro che vede la luce e prevede la riqualificazione dell’affaccio a mare nella cittadella fieristica.

Le prime due imprese classificate erano state escluse dal Tar, la terza avrebbe accettato ma solo con l’adeguamento dei prezzi prima della firma del contratto, non consentito dalle norme.

L’Adsp ha deciso, quindi, di procedere in finanza di progetto per la realizzazione ma anche per la gestione pluriennale, in un unico appalto, che riguarderà non solo il terminal di Messina ma anche quello di Reggio Calabria.

“Stiamo attendendo il progetto di fattibilità tecnica economica del nuovo terminal di Reggio Calabria – ha dichiarato Mario Mega, presidente dell’Adsp dello Stretto, mentre per quello di Messina stiamo procedendo con l’aggiornamento dei prezzi.

Nel frattempo abbiamo individuato una società che sta collaborando con i nostri uffici per predisporre la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per avviare la procedura che speriamo di far partire a febbraio con la pubblicazione del project financing ”.

Lina Bruno