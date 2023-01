Arresto Messina Denaro: “I microchip dei vaccini hanno funzionato”

I meme più belli sui social dopo la cattura di ieri del superlatitante

Dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro, avvenuto ieri a Palermo all’interno della Clinica La Maddalena, il popolo dei social si è letteralmente scatenato. Basta aprire piattaforme che più si prestano ai commenti, come facebook o twitter, per rendersi conto che da oltre 24 ore non si parla d’altro.

Come spesso accade, i “tuttologi del web” la fanno da padroni. A seguire, ma quasi a pari merito, gli amanti del complotto. Ma non è su di loro che vogliamo concentrarci, perché sui social c’è anche spazio per l’ironia e per lo svago. Scrollando scrollando ci si imbatte anche in meme divertentissimi e simpatici post. Ne abbiamo raccolti alcuni.

La nona sinfonia di Beethoven

In Sicilia siamo abituati alle sirene. Ne abbiamo sentite tante negli anni ’80 e 90, un po’ meno da quando la mafia si è evoluta abbandonando la strategia stragista e praticamente azzerando quasi del tutto gli omicidi per strada. Suoni che, soprattutto alle generazioni che hanno vissuto quegli anni, non evocano bei ricordi. Ma a Giuseppe Caleca, che su facebook commenta l’arresto del superlatitante Matteo Messina Denaro, in una giornata storica come quella di ieri le sirene dei Ros sembravano la nona sinfonia.

Tempi di attesa

Prenotare una visita specialistica in un ospedale, soprattutto da quando le strutture sanitarie hanno dovuto affrontare la pandemia covid, è diventato un’impresa. Marco Pomar, noto scrittore e autore teatrale, dopo l’arresto del latitante di Castelvetrano ha commentato: “Arrestato dopo 30 anni in una clinica privata Messina Denaro. Cioé da quando aveva prenotato la visita”.

Il 59enne arrestato ieri dai Ros si nascondeva sotto il falso nome di Andrea Bonafede. Non era la prima volta che si recava alla Clinica La Maddalena e, a quanto pare, era anche entrato in empatia col personale. In queste ore gira perfino un selfie con un infermiere. La pagina facebook Aforismi si diverte con una vignetta in cui un medico della clinica, intervistato dopo la cattura, risponde così: “Ci regalava l’olio buono”.

Il professor Guido Saraceni invece la butta sul sarcasmo: Si nascondeva a Palermo… Un po’ come quando cerchi gli occhiali e li hai sul naso.

I due geometri

Giuseppe Bellomo, geometra, Andrea Bonafede, geometra. Sembrerebbe uno studio associato e invece sono i nomi e la professione inventati sulle carte di identità false rispettivamente da Totó Riina e da Matteo Messina Denaro. A farlo notare sui social è Gianni Graziano che commenta: “Minkia fantasia”.

La recensione di Matteo Messina Denaro

La battuta che vince peró su tutte è quella partorita dal gruppo Dottorollà che si è inventato per l’occasione una vera e propria recensione alla Clinica Maddalena. A farla è Matteo Messina Denaro in persona che, dopo aver assegnato solo una stella alla struttura sanitaria, scrive: “Esperienza negativa, non tornerò sicuramente”.

Ma un altro commento apparso su un articolo di un noto quotidiano, che racconta delle tre dosi di vaccino contro il covid fatte dal superlatitante, merita una menzione speciale: “Mettere i microchip nei vaccini? Alla fine – scrive divertito un anonimo – si è rivelata un’idea vincente”.