Messina Denaro, sospese le cure per il cancro: è in terapia del dolore

Si esclude il ritorno in cella, considerate le condizioni di salute in rapido peggioramento del boss.

Matteo Messina Denaro non tornerà in cella e i medici avrebbero sospeso le cure per il tumore al colon, giunto al IV stadio.

Queste le ultime informazioni, riportate dal “Corriere della Sera”, sulle condizioni di salute dell’ex superlatitante.

Messina Denaro, sospese cure per il cancro: ecco come sta il boss

Secondo le ultime informazioni, Matteo Messina Denaro sarebbe attualmente sottoposto alla terapia del dolore e all’alimentazione parentelare nella cella del reparto per detenuti dove è sorvegliato costantemente dalle forze dell’ordine.

Al momento, visto il costante peggioramento delle sue condizioni di salute, si esclude il ritorno in cella. Messina Denaro era rimasto in cella, in regime 41 bis, fino allo scorso 8 agosto. Poi il suo stato di salute ha richiesto cure ospedaliere.

In base alle indiscrezioni trapelate dai medici, al momento il boss sarebbe lucido in alcuni momenti ed estremamente debole e confuso in altri. La famiglia sarebbe giunta a L’Aquila. Il boss, però, si sarebbe rifiutato – forse per le sue condizioni di salute, per non farsi trovare così provato nel fisico e nella mente – di vedere la figlia appena riconosciuta, Lorenza Alagna, che avrebbe deciso di cambiare cognome in Messina Denaro. Nelle scorse ore, è morto il boss di Villagrazia, Benedetto Capizzi, altro massimo rappresentante di Cosa nostra.

