Messina, fusto sospetto in spiaggia a Torre Faro: rimosso da vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Messina sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri in seguito ad una segnalazione per la presenza un fusto contenente sostanze non identificate nella spiaggia del villaggio Torre Faro.

L’intervento del vigili del fuoco

Sul posto sono state fatte convergere immediatamente la squadra del distaccamento Nord e una squadra con operatori specializzati nel contrasto al rischio Nucleare Biologico Chimico e Radiologico. Il personale intervenuto ha provveduto a delimitare l’area di rischio potenziale ea provveduto a verificare, con la strumentazione specifica, la eventuale presenza di sostanze nocive.

La bonifica dell’area

L’accertamento ha dato esito negativo e il contenitore è stato rimosso prima della bonifica delll’area. Sul posto è intervenuto, per gli adempimenti di competenza, il personale della Guardia costiera e della Guardia di finanza.