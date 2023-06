Messina, in casa con pianta di cannabis e fucile: denunciato 54enne

Coltivava piantine di cannabis e deteneva abusivamente armi e munzioni. Per questo, ieri, 22 giugno 2023, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina hanno denunciato, in stato di libertà, un 54enne del posto già noto alle Forze dell’Ordine. I militari, tenendolo da un periodo sotto stretta osservazione, hanno spesso notato l’uomo in luoghi frequentati da assuntori di droghe.

Intuito vincente

Durante le operazioni di controllo, notando nel soggetto un evidente stato di agitazione,le forze dell’ordine hanno deciso di approfondire le verifiche ed effettuare una perquisizione domiciliare. Il loro intuito investigativo si è rivelato fondato. All’interno dell’abitazione sono state trovate due piantine di cannabis dell’altezza di oltre un metro e oltre 25 grammi di semi della medesima pianta.