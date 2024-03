Messina, nuova geografia politica in Consiglio comunale

Alessandro Russo ha rinfoltito le fila del Pd, mentre Cettina Buonocore ha ufficialmente aderito a FI. Oggi uno scenario molto diverso rispetto a quello venuto fuori dopo le comunali del 2022

MESSINA – Cambia ancora la geografia politica del Consiglio comunale. In questi quasi due anni di Amministrazione guidata da Federico Basile c’è stata molta dinamicità tra i gruppi e adesso siamo lontani da quei rapporti di forza che si erano delineati all’indomani delle elezioni del 2022, quando il sindaco poteva contare su una schiacciante maggioranza in Aula.

Malgrado ciò, l’esecutivo di Palazzo Zanca non ha avuto grandi difficoltà a fare approvare le proprie delibere, a parte qualche battuta d’arresto su temi cruciali come la mobilità. È successo, per esempio, anche qualche settimana fa con il Pums in discussione in I e VI Commissione in riunione congiunta, ma in questo caso gli attacchi più duri al Piano dell’assessore Salvatore Mondello sono venuti non dall’opposizione ma da Pippo Trischitta, capogruppo di “Con De Luca per Basile sindaco”. Si andrà avanti con la linea tracciata dal Pgtu, ma Mondello ha palesato anche disponibilità a modificare i punti più controversi che potranno emergere dall’esame in corso del documento.

Intanto, con l’ingresso di Alessandro Russo dopo la surroga e la sostituzione del dimissionario Maurizio Croce, il Pd passa da due a tre componenti all’interno del Civico consesso. Croce, coinvolto nell’inchiesta sulle presunte irregolarità nei lavori del torrente Bisconte, era stato eletto in qualità di miglior candidato sindaco perdente. Il centrosinistra resta in netta minoranza rispetto a un centrodestra in crescita e alle tre liste collegate all’Amministrazione.

Nello stesso giorno in cui Alessandro Russo affiancava Felice Calabrò e Antonella Russo è stato ufficializzato anche il passaggio di Cettina Buonocore a Forza Italia, lasciando il gruppo misto per affiancare Cosimo Oteri a rappresentare il partito fondato da Silvio Berlusconi. La consigliera era stata eletta con la lista del centrosinistra “De Domenico sindaco”, la stessa dove era candidato Russo, ma era scattato subito il feeling, pur rimanendo nel gruppo misto, con l’area De Luca, con tanto di candidatura alle regionali. Simpatia durata poco e in breve tempo archiviata con l’approdo in FI: un passaggio che cambia gli equilibri soprattutto per i gruppi legati a Basile, visto che Buonocuore in occasioni cruciali ha appoggiato i provvedimenti dell’Amministrazione.

Le liste vicine al sindaco contano adesso 14 consiglieri: di “Basile sindaco”, 4 di Sud Chiama Nord e 4 di “Con De Luca per Basile”. Sempre 14 sono i componenti del centrodestra: il gruppo Lega e Prima L’Italia con 6 consiglieri, 3 Fratelli d’Italia, 3 Ora Sicilia e 2 Forza Italia. Un equilibrio fragile, quindi, con il ruolo determinante che possono giocare il consigliere Dc Giovanbattista Caruso e i tre del Pd.

Per Alessandro Russo è un ritorno in Consiglio e durante il suo discorso di insediamento ha sottolineato il senso che vuole dare al ruolo: “Torno in punta di piedi – ha detto – perché ci sono degli equilibri in quest’Aula in cui inserirsi. Lo faremo avendo sempre a cuore gli interessi di questa città e darò il mio impegno totale per contribuire a lavorare per Messina, che ha tante necessità per i prossimi mesi e i prossimi anni. La politica deve essere sempre un passo avanti nella società, invito l’Aula ad avere sempre il coraggio di assumersi le responsabilità politiche e di dire no, quando necessario.” E ha proseguito: “Non ho lasciato mai la politica in questi due anni perché la politica la si fa sempre, non possiamo abbandonarla anche se non si è in questi palazzi. Stando fuori si conoscono tanti problemi, la sofferenza della gente e della città. Orgogliosamente siamo rimasti per strada a parlare con i cittadini. Al di là delle divisioni politiche vorrei dire che nel consigliere Alessandro Russo troverete una persona che ha a cuore gli interessi di questa istituzione che rappresenta di più la città, perché è la prima porta a cui bussano i cittadini”.

Il sindaco Basile ha voluto dare il suo benvenuto al nuovo consigliere nel giorno della surroga: “Al di là delle posizioni politiche e individuali, abbiamo una responabilità. Siamo stati tutti eletti dai cittadini e ciò che deve interessare a ognuno di noi deve essere il bene della città. Il supporto del consigliere Russo spero sia sempre finalizzato a questo obiettivo”.