Messina, spaccio fatto in casa: 4 arresti e mezzo kg di droga sequestrata

I Carabinieri hanno arrestato 4 uomini a Messina dopo averli scoperti in possesso di mezzo kg di Marijuana e denaro in contante

Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Messina Giostra hanno arrestato, in flagranza di reato, 4 persone, tutte note alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un mirato servizio antidroga, effettuato nel rione cittadino di Giostra, i carabinieri hanno notato movimenti sospetti vicino l’abitazione di un pregiudicato, noto alle forze dell’ordine per reati di spaccio, e pertanto sono stati predisposti servizi di osservazione del luogo.

Rinvenuti 500g di marijuana e contanti durante la perquisizione

Ritenendo che nell’abitazione dell’individuo potesse essere detenuta della droga ed esercitata l’illecita attività di smercio, i militari dell’Arma hanno perquisito l’abitazione, estesa a un appartamento attiguo, in quel momento occupato dalla figlia 40enne, dal compagno e da un’amica.

All’esito delle perquisizioni in entrambi gli appartamenti, i carabinieri hanno trovato e sequestrato 500 grammi circa di marijuana, denaro in contante, ritenuto provento dello spaccio, oltre a materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Ultimate le formalità di rito, i 4 individui sono stati arrestati, venendo posti a disposizione dell’autorità giudiziaria.