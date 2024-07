Meteo, ancora caldo estremo in Sicilia con picchi fino a 40°: prossima settimana meno afa

Non si placa l'ondata di calore che da da settimane sta investendo la Sicilia: previsti nei prossimi giorni picchi fino ad oltre 40 gradi

Non si arresta il grande caldo in tutta Italia, con l’apice dell‘anticiclone Caronte che raggiungerà il picco nelle prossime ore in Sicilia. I valori si attesteranno quasi ovunque oltre i 33 gradi, con massime che in alcune zone potranno arrivare anche a 40 gradi, in particolare tra Agrigentino, Ennese, Nisseno, Catanese e Ragusano. I valori rimarranno più contenuti lungo la costa, ma con elevati tassi di umidità, facendo percepire maggiormente l’afa, anche nelle ore notturne.

E se al Centro e Nord Italia il caldo sarà in attenuazione con l’arrivo di temporali che faranno scendere la colonnina di mercurio, al Sud e nelle Isole invece l’afa rimarrà anche nei prossimi giorni.

Calo delle temperature dalla prossima settimana

Il caldo nel corso della prossima settimana tenderà ad attenuarsi leggermente per via dell’indebolimento del campo di alta pressione favorendo l’arrivo di correnti più fresche di origine atlantica. Le temperature così torneranno in linea con i valori tipici del periodo, con massime che si assesteranno intorno ai 29-31°C lungo la fascia costiera.

