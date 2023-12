Meteo Capodanno, in Sicilia clima mite e cieli soleggiati: le previsioni fino al 31 dicembre

Non ci saranno particolari sorprese in occasione del Capodanno in Sicilia sotto il profilo del meteo. Ecco le previsioni.

Sarà un Capodanno 2024 all’insegna della stabilità in Sicilia, grazie al campo di alta pressione che continua a stazionare ormai da diverse ore sul territorio isolano. Scopriamo insieme, nel dettaglio, il meteo previsto per le giornate del 30 e del 31 dicembre.

Previsioni 30 dicembre

Per la giornata di domani, sabato 30 dicembre, il tempo potrebbe essere mutevole con possibilità di annuvolamenti su tutte le province isolane, in particolare nell’Ennese e nel Messinese.

Nonostante il cielo coperto, non si manifesteranno precipitazioni. Le temperature massime oscilleranno tra i 14 gradi delle zone interne ai 18-19 gradi delle fasce costiere. Situazione in miglioramento per San Silvestro.

Previsioni 31 dicembre

Domenica 31 dicembre, infatti, sulla Sicilia si prevedono cieli sereni o poco nuvolosi, con temperature ancora miti. I valori massimi saranno compresi sempre tra i 18-19 gradi delle province costiere (in particolare ad Agrigento, Catania e Siracusa) e i 12-13 gradi attesi nell’Ennese e nel Nisseno.

La giornata, oltre a essere soleggiata, sarà caratterizzata anche dall’assenza di venti, mentre i mari che circondano la Sicilia si manterranno calmi o poco mossi. Insomma, sarà una fine di 2023 gradevole sotto il punto di vista meteorologico per quanto concerne il nostro territorio.