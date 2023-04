Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta in Sicilia, le previsioni meteo

Pasqua e Pasquetta, che tempo farà? Le previsioni meteo fino al weekend di Pasqua 2023, annunciano un ritorno del freddo. Ecco dove

Pasqua e Pasquetta, che tempo farà? “Tradizione” vuole che il Lunedì dell’Angelo – con le sue scampagnate e i pranzi all’aria aperta – sia puntualmente rovinato dalle piogge o comunque dal cattivo tempo.

Sebbene sia ancora prematuro dire con certezza come sarà il cielo domenica 9 e lunedì 10 aprile, ci si può attendere quasi sicuramente freddo e qualche precipitazione.

Pasqua e Pasquetta 2023, che tempo farà

Le previsioni meteo dei prossimi giorni, infatti, fino al weekend di Pasqua 2023, annunciano un ritorno del freddo nella Penisola. Temperature in discesa, di sicuro al di sotto delle medie stagionali. Per l’esperto di 3B Meteo Edoardo Ferrara, domani domenica delle palme (2 aprile), sarà caratterizzata da instabilità diffusa e piogge soprattutto al Centro-Sud. Un preludio di un colpo di coda dell’inverno che interesserà l’Italia per tutta la settimana seguente.

Il meteo nel weekend di Pasqua

Ad oggi risulta difficile tracciare un quadro della situazione generale per quanto riguarda le previsioni del weekend pasquale tra l’8 e il 10 aprile: si può supporre – come riferiscono gli esperti – che le correnti d’aria fredda provenienti da Nord della prossima settimana insisteranno fino domenica 9 aprile, con clima secco al Nord e più umido al Centro-Sud, ma si tratta di una linea di tendenza provvisoria e assolutamente non definitiva. Bisogna insomma attendere conferme. In una settimana può cambiare tutto.