Meteo, in Sicilia farà ancora caldo: le previsioni

L'estate sembra non essere giunta al termine in Sicilia: anche per giovedì 12 ottobre, infatti, previste alte temperature

In Sicilia continuerà a fare caldo anche nei prossimi giorni.

Sull’isola, infatti, l’estate sembra proprio non essere giunta al termine.

Anche domani, giovedì 12 ottobre, le alte temperature saranno ancora una volta protagoniste, sebbene l’arrivo dell’autunno risalga già a qualche settimana fa.

I siciliani, chissà, avranno dunque l’opportunità di fare qualche altro bagno al mare.

Previsioni meteo e temperature in Sicilia

Nello specifico sul litorale tirrenico, sul litorale ionico, sul litorale meridionale, sull’Appennino e nelle zone interne i cieli saranno prevalentemente sereni per l’intera giornata.

Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Il Basso Tirreno sarà quasi calmo, invece il Canale e il Mare di Sicilia saranno poco mossi.

Per quanto riguarda le temperature, di seguito le minime e le massime per ogni provincia: a Catania si registreranno 21 °C – 26 °C, a Trapani 16 °C – 26 °C, a Palermo 20 °C – 25 °C, a Siracusa 16 °C – 26 °C e a Messina 18 °C – 25 °C. Le temperature saranno leggermente più basse a Ragusa con 13 °C – 25 °C e ad Agrigento con 17 °C – 25 °C. Seguono, infine, Enna con 10 °C – 24 °C e Caltanissetta con 13 °C – 28 °C.