Meteo Sicilia, isola baciata dal sole: temperature alte, ma rimane il vento – Le previsioni

Meteo Sicilia, ancora clima gradevole sull'Isola. Rimane sempre il vento. Ecco le previsioni per domani, martedì 14 marzo.

Prosegue la situazione di stabilità sulla Sicilia. Da giorni, infatti, l’Isola è letteralmente baciata dal sole e interessata da temperature in ripresa su livelli tipicamente primaverili. Anche nel fine settimana la tendenza del bel tempo è stata confermata, con poche nuvole e cieli sereni su tutte le province siciliane. Ma cosa ci attende nelle prossime ore? Scopriamolo insieme.

Meteo Sicilia, martedì 14 marzo

Per domani, martedì 14 marzo, in Sicilia sono previsti ancora cieli sereni o poco nuvolosi, con il sole presente ovunque. Durante le ore centrali della giornata le temperature massime sfioreranno ancora i 25 gradi, in particolare lungo le zone costiere dell’Agrigentino, del Catanese e del Siracusano.

Clima mite anche nell’entroterra, con valori stabili che oscilleranno attorno ai 14-15 gradi. Durante le ore notturne le minime non subiranno particolari variazioni.

Per quanto riguarda i venti, vi saranno ancora raffiche moderate sui diversi settori della Sicilia. Nell’Agrigentino e nel Siracusano, comunque, saranno possibili anche delle raffiche più forti. I mari che circondano l’Isola si presenteranno mossi o poco mossi.