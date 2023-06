Meteo Sicilia, festa di San Giovanni con temperature vicine ai 40 gradi: previsioni

Un weekend tipicamente estivo in Sicilia, con allerte per il caldo e tanto sole. Le previsioni.

Sole e tanto caldo per la festa di San Giovanni del 24 giugno in Sicilia: ecco le previsioni meteo per la prima giornata dell’ultimo weekend del mese e il primo dell’estate 2023.

Sarà una giornata particolarmente calda a Catania e Siracusa, ma anche ad Agrigento e Palermo. Nel capoluogo regionale, secondo l’ultimo bollettino divulgato dalla Protezione civile, sarà in vigore anche l’allerta per possibile ondata di calore di livello 1.

Previsioni meteo Sicilia, sabato 24 giugno 2023

Nonostante le giornate leggermente nuvolose sul settore occidentale della Sicilia, per la festa di San Giovanni farà decisamente caldo in Sicilia. Non si prevedono piogge o temporali e complessivamente sarà un tipico fine settimana di inizio estate.

Le città più calde saranno Siracusa e Catania, con temperature massime che potranno superare i 35 gradi e perfino sfiorare i 40 nelle ore centrali della giornata. Seguono Ragusa e Agrigento, con massime previste di 34-35 gradi. Possibili ondate di calore anche a Palermo, dove però la giornata potrebbe essere nuvolosa.

Secondo le previsioni meteo del 24 giugno 2023, in Sicilia i venti saranno prevalentemente moderati. Giornata decisamente calda e soleggiata anche domenica 25 giugno 2023, con qualche nuvola solo sul settore sud-orientale della Sicilia.

Rimane in vigore lo stato di preallerta per possibili incendi, un dramma che caratterizza molte aree dell’Isola già dai primi giorni dell’estate.

Immagine di repertorio