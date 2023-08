Miccichè, prove di pace con Schifani? “Faccia alleanza di Centro, così salverà Forza Italia”

L'ex presidente dell'Ars tende la mano al governatore Schifani: "Ammetta problemi con la Destra, ecco come può salvare FI".

Dopo mesi di scontri e frecciatine, il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, manda segnali distesivi al governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani.

L’ex coordinatore di Forza Italia nell’Isola ha deciso infatti di sotterrare l’ascia di guerra impugnata per settimane contro il Governo Schifani (in tanti si ricorderanno della “fuga” repentina di Miccichè dalla maggioranza a novembre 2022), in occasione del suo intervento a Talk Sicilia, trasmissione di approfondimento di BlogSicilia.

Miccichè: “Schifani ammetta problemi con Destra”

Secondo Miccichè, infatti, la Sicilia potrebbe essere ancora un laboratorio politico per riuscire a dare vita a una nuova realtà di Centro per riuscire ad arginare il potere della Destra.

Un tentativo che, a suo avviso, dovrebbe essere messo in atto proprio dal presidente siciliano, decidendo di portare definitivamente alla luce le frizioni nate recentemente con Fratelli d’Italia.

“La Destra è troppo forte, c’è un motivo. Se Schifani fosse un politico che vuole rimanere nella storia, che vuole lasciare un segnale vero, questi problemi che ha con Meloni e con la Destra li deve fare emergere. Di più, deve cambiare il Governo”, ha commentato Miccichè.

“Problema in FI è problema per Coalizione”

Secondo l’ex presidente dell’Assemblea regionale siciliana, la possibile apertura di Schifani potrebbe rivelarsi utile per salvare il partito di Forza Italia, a suo dire destinato a scomparire dopo la morte del leader Silvio Berlusconi.

“Il problema dentro Forza Italia – ha commentato Miccichè – c’è, ciò comporta un problema dentro la Coalizione. Un tempo Forza Italia aveva il ruolo che aveva Berlusconi a Roma. Ci si sedeva attorno a un tavolo, normalmente convocato da FI per trovare le soluzioni ai problemi”.

“Oggi chi sono le quattro figure della Coalizione che con serenità, con equilibrio, ognuno pensando al proprio partito, riunendosi in una stanza” per proporre degli accordi. E ancora: “Forza Italia, dopo Berlusconi, è destinata a sciogliersi”.