Michael Jordan è a Catania: la sorpresa della leggenda mondiale del basket

Sorpresa all'aeroporto Fontanarossa: in mattinata, infatti, è sbarcata ai piedi dell'Etna la star mondiale del basket Michael Jordan

Michael Jordan è a Catania.

Incredibile, ma vero.

La leggenda NBA, nonchè il più grande giocatore di basket di sempre, è infatti sbarcato all’aeroporto di Fontanarossa.

Michael Jordan presente ad un evento a Sciacca

Arrivato con il velivolo griffato naturalmente “Air Jordan”, il fuoriclasse è stato immortalato dalle pagine social della stessa struttura etnea.

Jordan si trova in Sicilia per partecipare all’evento “Google Camp” in corso in questi giorni a Sciacca.

(Foto pagina Facebook: Aeroporto di Catania-Sicilia)