Migranti: 70 salvati da mercantile a Trapani, Mare Jonio: “Onorata legge del mare”

Da nave soccorso civile una mail al comandante del tanker per ringraziarlo

“Avete onorato ancora una volta quella legge del mare che prima che sui testi scolastici, ci hanno tramandato i nostri padri e i nostri nonni, e che nessun uomo o donna di mare può mai dimenticare. E l’avete fatto fino in fondo, assicurando l’arrivo delle persone soccorse in un porto dove non li attendevano torture o violenze, ma la dignitosa accoglienza come prevede la Convenzione di Amburgo e soprattutto l’umana coscienza”. A scriverlo sono il comandante e il primo ufficiale della nave di soccorso civile Mare Jonio, Giovanni Buscema e Davide Dinicola, in una mail inviata al comandante della Calajunco, Manuel Arena, il tanker italiano che sabato scorso ha tratto in salvo una settantina di migranti in acque maltesi, dirigendosi poi verso il porto di Trapani, come da istruzioni fornite dal Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo di Roma.

“Le giunga da questo comando e da tutto l’equipaggio della nave del soccorso civile ‘Mare Jonio’, tutta la gratitudine che merita – si legge nella mail – per la positiva conclusione dell’operazione di soccorso in mare che avete condotto con l’ausilio dell’aereo di ricognizione civile ‘Sea Bird – Sea Watch’ al quale va anche il nostro riconoscimento”. Un grazie per “aver salvato vite umane e rinnovato nel migliore dei modi la tradizione gloriosa della gente di mare e della nostra marina mercantile. Che un buon vento e un mare calmo accompagni sempre il vostro lavoro”.