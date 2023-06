Migranti: 70 sbarcano a Pozzallo, attesi 200 da Lampedusa

Nell'hotspot ci sono 171 persone, 118 minori soli nella struttura di contrada Cifali

Quarantasette migranti soccorsi da una nave mercantile e trasbordati su una motovedetta della Guardia costiera sono sbarcati all’alba a Pozzallo nel Ragusano. Altri 23, invece, sono arrivati ieri sera dopo essere stati intercettati dai militari della Guardia di finanza. Tra loro anche un minore. Provengono dal Bangladesh (19), ma c’è anche un siriano, un egiziano, un tunisino e un ghanese.

118 minori non accompagnati

In serata, invece, sono attese altre 200 persone trasferite da Lampedusa e destinate all’hotstpot di Pozzallo, in cui si trovano al momento 171 persone, tra cui 17 donne e 68 minori, di cui 52 soli. Dodici i nuclei familiari. Nella struttura di contrada Cifali, invece, si trovano 118 minori non accompagnati.