Migranti: sbarchi a raffica a Lampedusa, oltre 1.200 in hotspot

Complici le condizioni meteo favorevoli è massiccia l'ondata di arrivi dalle coste africane

Resta sovraffollato l’hotspot di Lampedusa, dove nonostante i massicci trasferimenti disposti dalla Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, restano circa 1.200 ospiti. La massiccia ondata di arrivi, complici le condizioni meteo favorevoli, ieri ha portato sull’isola circa 700 migranti con gli uomini della Guardia costiera e della Guardia di finanza impegnati in un vero e proprio tour de force. Il gruppo più consistente – 132 migranti a bordo di un’imbarcazione di circa 15 metri – è approdato in serata. Ai soccorritori hanno detto di essere partiti da Sabrata, in Libia.

Casi di scabbia

Sugli altri barchini intercettati, invece, viaggiavano da un minimo di 11 a un massimo di 60 persone, provenienti soprattutto dalla Tunisia. Tra loro tanti casi di scabbia e molte donne incinte. Per alleggerire la pressione sul centro di contrada Imbriacola anche oggi sono stati previsti trasferimenti massicci. Circa 500 dovrebbero lasciare Lampedusa a bordo della nave Cassiopea, altri, invece, partiranno con il traghetto di linea diretto a Porto Empedocle.