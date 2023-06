Migranti alla deriva nel Mediterraneo, Alarm Phone: “Sono disperati”

Cinquanta persone provenienti dalla Libia in difficoltà, l'appello dell'Ong alle autorità: "Non lasciateli annegare".

Cinquanta persone – migranti provenienti dalla Libia – in difficoltà nel Mediterraneo: è l’ultima disperata denuncia di Alarm Phone, attiva nel soccorso di disperati in fuga in mare.

Ecco le ultime informazioni e l’appello alle autorità internazionali.

Alarm Phone: “Cinquanta migranti dalla Libia in difficoltà”

“Siamo ancora in contatto con le circa 50 persone in difficoltà in acque internazionali. La barca è alla deriva. Il peschereccio Alba Chiara si trova nelle vicinanze, ma non riusciamo a comunicare direttamente. Abbiamo chiesto alle autorità libiche di lanciare l’Sos, ma hanno dichiarato di essere in vacanza il venerdì”. Così si legge in un tweet delle scorse ore.

Poche ore dopo, in un altro post su Twitter, Alarm Phone ha aggiunto: “Li abbiamo chiamati. Sono disperati e attendono di essere soccorsi. L’acqua sta entrando nella barca. La situazione è critica. Abbiamo bisogno di tutte le autorità rilevanti: non lasciateli annegare!”. Il tweet risale alla sera del 23 giugno e per il momento, purtroppo, non ci sono aggiornamenti sui migranti a bordo.

Il tema migrazioni e soccorsi in mare rimane al centro delle polemiche internazionali, soprattutto dopo l’ennesima strage nel Mediterraneo avvenuta al largo delle coste greche e costata la vita a un numero ancora indefinito di persone tra uomini, donne e bambini.

Immagine di repertorio