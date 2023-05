Migranti: Boccia (Pd), “organizzazioni dietro gli scafisti, Ue non finanzi carnefici”

Le parole del capogruppo Pd al Senato Francesco Boccia sul tema migranti. "Ai francesi dico che ci pensiamo noi a criticare governo Meloni".

“La destra parla di guerra agli scafisti, ma non dice mai chi c’è dietro gli scafisti. Dietro ci sono organizzazioni spesso o parallele o addirittura legate ad alcuni Stati. L’errore che l’Europa non deve più fare è finanziare le strategie dei carnefici”. Così, in collegamento con ‘Start’ su SkyTg24, il capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia.

La stoccata ai francesi e il monito

“Ai francesi dico che ci pensiamo noi a criticare il governo Meloni e lo facciamo già in maniera molto dura – sbotta Boccia -. Ma dico anche che non si può litigare ogni giorno in Europa con qualcuno. Ci sono partite che non sono chiuse e i cattivi rapporti” con gli altri paesi “non aiutano”.