Migranti, caos a Porto Empedocle: fuggono in cento, stop a trasferimenti da Lampedusa

Problemi a Lampedusa dopo l'arrivo di diversi migranti in struttura di accoglienza, sarebbero un centinaio le persone fuggite.

Momenti di tensione quelli che si stanno vivendo in queste ore a Porto Empedocle, dove da domenica 17 settembre sono stati ammassati oltre mille migranti provenuti da Lampedusa.

In tanti, tra i soggetti giunti nel centro di prima accoglienza, sarebbero riusciti a fuggire nonostante la presenza di forze dell’ordine. Sarebbero almeno un centinano i migranti che avrebbero abbandonato la struttura.

Migranti, stop trasferimenti a Porto Empedocle

Al momento, intanto, non sono previsti nuovi arrivi a Porto Empedocle, poiché non dovrebbero esserci in programma ulteriori trasferimenti da Lampedusa.

La situazione di sovraffollamento è aggravata anche dalla carenza di mezzi messi a disposizione dalle autolinee private per attuare i trasferimenti verso altre zone della Sicilia e del Paese.

Il diniego delle società arriva dopo il tragico incidente avvenuto nei giorni scorsi sull’autostrada A1 all’altezza di Fiano Romano, in occasione del quale hanno perso la vita due autisti della Patti Tour di Favara, Alberto Vella e Daniel Giudice. Nell’occasione, sarebbero rimasti feriti anche 25 migranti.