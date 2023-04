Decisione dovuta ai continui sbarchi presso le coste del territorio nazionale italiano

La dichiarazione di emergenza nazionale per la situazione migranti sta per arrivare in Consiglio dei ministri. La decisione di procedere sarebbe maturata dopo un incontro tra i ministri dell’Interno, Matteo Piantedosi, e della Protezione civile e del Mare, Nello Musumeci, riguardo ai continui sbarchi negli ultimi giorni sulle spiagge di Lampedusa e ai naufragi di imbarcazioni nel sud del Mediterraneo.