Migranti, Piantedosi “Obiettivo decongestionare porti di Sicilia e Calabria”

"Auspico che ci siano sempre meno navi perché spero che non ci sia bisogno di effettuare recuperi e soccorsi in mare", ha detto il ministro

“In Italia abbiamo ottomila chilometri di coste. C’è l’esigenza di congestionare il meno possibile i luoghi di approdo spontaneo che sono in Calabria e in Sicilia. Capisco meno la rappresentazione della nave che è stata esposta al maltempo, in balia delle onde. Sono navi perfettamente in grado di fare certi attraversamenti. Continueremo” ad assegnare porti sicuri per gli sbarchi in diverse zone d’Italia “perché deve esserci il principio di solidarietà nazionale”. Lo ha detto il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, a Firenze, incontrando i giornalisti al termine della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il ministro: “Auspico che ci siano sempre meno navi”

“L’obiettivo è decongestionare Calabria e Sicilia”, ha ribadito il ministro. Piantedosi ha concluso esprimendo l’auspicio che ci siano sempre meno navi perché spero che non ci sia bisogno di effettuare recuperi e soccorsi in mare”.