Migranti: sbarcati a Pantelleria in 250, tra loro cento minori

Oltre 250 migranti sono sbarcati nelle ultime ore sull'isola di Pantelleria. Gli sbrachi sono avvenuti in prevalenza in località Scauri.

Oltre 250 migranti sono sbarcati nelle ultime ore sull’isola di Pantelleria. Gli sbrachi sono avvenuti in prevalenza in località Scauri o con recuperi in mare da parte della GdF e della Capitaneria di Porto. La maggior parte dei migranti arrivati è di origine tunisina, tra cui circa una ventina di donne e quasi 100 minori. Personale dell’Arma, della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza sono impegnati nelle procedure sanitarie e di pre identificazione presso il punto di crisi ubicato nella caserma EI Barone in attesa della successiva collocazione.