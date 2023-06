Migranti, oltre 1.000 persone arrivate a Lampedusa. In 41 rischiano la vita a Sud dell’isola

Ancora emergenza sbarchi a Lampedusa, numerosi i migranti giunti sull'isola nel giro di 24 ore. E in 41 attendono soccorso in mare.

Giornata intensa quella di ieri, mercoledì 28 giugno, a Lampedusa per i numerosi sbarchi che si sono moltiplicati nel corso di poche ore. Dalla mezzanotte del giorno precedente fino alla notte appena trascorsa l’isola siciliana ha accolto 23 approdi, per un totale di oltre 1.000 migranti giunti sulle coste.

Nella conta si inseriscono anche sette imbarcazioni che sono state intercettate al largo dell’isola dalle motovedette della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera, con a bordo 332 persone.

Migranti, 41 in pericolo a Sud di Lampedusa

Nel frattempo, in queste ore, una nuova emergenza in mare è stata segnalata da Alarm Phone. Un’imbarcazione con 41 persone si troverebbero in mare aperto, a Sud di Lampedusa, in attesa di essere soccorse.

“Le 41 persone (non 65 persone come inizialmente compreso) sono ancora alla deriva in mare”, si legge in un messaggio diffuso su Twitter da Alarm Phone.

“La Guardia Costiera italiana ha detto che avrebbe lanciato un salvataggio, ma nessun aiuto è ancora arrivato. Sempre più acqua sta entrando nella barca. Le persone non hanno più acqua potabile e alcune sono malate. Servono soccorsi ora”, conclude il tweet.

Foto di repertorio