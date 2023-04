La Ong Sea Watch ha fatto un report sulla situazione vissuta attualmente da molti migranti nel Mediterraneo.

“Quest’anno, la Pasqua non sarà di nuovo un periodo tranquillo nel Mediterraneo. Solo ieri abbiamo trovato nel Mediterraneo 19 imbarcazioni in difficoltà con i nostri aerei da ricognizione, molte delle quali probabilmente sono ancora in mare”. Lo scrive su Twitter la Ong Sea Watch facendo un report sulla situazione vissuta attualmente da molti migranti.