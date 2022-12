Migranti, tre dispersi naufragio Lampedusa: sospese ricerche

Risulterebbero dispersi dopo il naufragio del barchino su cui viaggiavano insieme ad altre 40 persone tratte in salvo

Sono state sospese le ricerche dei tre migranti che risulterebbero dispersi dopo il naufragio del barchino su cui viaggiavano insieme ad altre 40 persone tratte in salvo. A coordinare le operazioni di ricerca, con la partecipazione anche di assetti navali e aerei italiani, sono state le autorità de La Valletta.

Carretta stracolma si è capovolta

L’ennesima tragedia si è consumata a una trentina di miglia dall’isolotto di Lampione, in zona Sar maltese, quando una carretta insicura e stracolma si è capovolta, facendo finire in acqua i migranti. Gli uomini della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza hanno salvato 40 persone, tra cui 7 donne e un bimbo. Per un uomo, in gravi condizioni, è stato necessario il trasferimento in elisoccorso all’ospedale di Agrigento. Nessun cadavere al momento è stato ritrovato.

Procura Agrigento apre fascicolo

A parlare dei dispersi sono stati i sopravvissuti, che ai soccorritori hanno detto di tre uomini che mancherebbero all’appello. La Procura di Agrigento, guidata Salvatore Vella, ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e morte come conseguenza di altro reato.