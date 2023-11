Un rigore di Theo Hernandez e le parate di Maignan lanciano il Milan: Fiorentina k.o.

I rossoneri superano di misura i viola che nel secondo tempo sfiorano più volte il pareggio. Esordisce il baby Camarda

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Milan bada al sodo e conquista tre punti fondamentali per la propria classifica. A San Siro sconfigge la Fiorentina per 1-0 grazie al rigore trasformato da Theo Hernandez al 47′ del primo tempo. Ma se i rossoneri possono festeggiare il successo, gran parte del merito lo devono a Mike Maignan, decisivo più volte nell’arco dei 90′. Tanto rammarico per la viola che per quanto prodotto, soprattutto nella ripresa, meritava qualcosa in più.

Milan-Fiorentina, la partita

Nei primi minuti nessuna delle due squadre affonda il colpo, poi il Milan inizia a prendere il pallino del gioco. La Fiorentina, però, c’è e si affaccia in avanti. Come al 19′ quando Parisi mette al centro per Duncan che colpisce malissimo da distanza ravvicinata. Al 22′ la prima vera occasione della gara: Pulisic arriva al limite dell’area e calcia, Terracciano vola e devia in angolo. I padroni di casa insistono e creano apprensione in area viola. Al 30′ Reijnders con un’intuizione serve Calabria sulla corsa, ma il terzino calcia in porta invece di servire Jovic tutto solo a centro area. La squadra di Pioli rischia anche qualcosa perdendo qualche pallone di troppo a centrocampo. E per poco Nico Gonzalez non ne approfitta al 40′, ma il suo tiro a giro va vicino all’incrocio dei pali. Pericolo scampato che scuote il Milan: in pochi minuti va vicino al vantaggio con Calabria e Pobega, ma Terracciano è strepitoso in entrambe le occasioni. Proprio allo scadere del primo tempo il risultato si sblocca. Percussione di Theo Hernandez che viene steso in area. L’arbitro concede il rigore: lo stesso francese calcia e segna per l’1-0.

Ad inizio ripresa i ritmi sono altissimi. Chukweuze colpisce di testa in area, Terracciano blocca in due tempi. La Fiorentina risponde con Nico Gonzalez che serve Beltran tutto solo davanti Maignan, ma il portiere francese salva il Milan in uscita. Al 61′ la squadra di Italiano va vicina al pareggio con Nico Gonzalez, il quale lavora un pallone sulla destra e poi scarica un diagonale deviato da un difensore. La palla si stampa sul palo. Nel secondo tempo in campo c’è solo la viola, il Milan non riesce più a ripartire dopo l’uscita di Pulisic per Loftus-Cheek. Al 73′ proteste dei viola per un presunto tocco di mano in area dell’ex Chelsea, ma per il Var non c’è rigore. Al 76′ la più grande occasione dei rossoneri nella ripresa, con Jovic che si fa murare incredibilmente da Terracciano. Il serbo poi lascia il posto all’83’ al baby Camarda: a 15 anni 8 mesi e 5 giorni è il più giovane di sempre in A. Nel finale uno strepitoso Maignan salva i rossoneri che conquistano una vittoria pesantissima (mancava dal 7 ottobre scorso). Adesso la squadra di Pioli può concentrarsi sulla sfida di Champions League decisiva contro il Borussia Dortmund in programma martedì a San Siro.

Milan-Fiorentina, il tabellino

Marcatori: 47′ rig. Theo Hernandez (M)

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria (dal 90’+2 Florenzi), Thiaw, Tomori, Theo Hernández; Musah (dal 83’ Krunic), Reijnders, Pobega; Chukwueze, Jović (dal 84’ Camarda), Pulisic (dal 60’ Loftus-Cheek). A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Simić; Adli, Romero; Camarda, Traorè. All.: Pioli.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Martínez Quarta, Milenković, Biraghi; Arthur (dal 46’ Maxime Lopez), Duncan (dal 81’ Mandragora); González, Bonaventura (dal 88’ Kouame), Sottil (dal 81’ Ikone); Beltrán (dal 70’ Nzola). A disp.: Christensen, Martinelli; Comuzzo, Mina, Pierozzi; Amatucci, Barák, Infantino; Brekalo. All.: Italiano.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Ammoniti: 12’ Arthur, 45’+1’ Parisi, 56’ Tomori, 77’ Pioli