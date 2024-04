Milazzo, grave incidente autonomo nella frazione di Santo Pietro: un ferito

Secondo le prime informazioni, il conducente dell'auto ha perso il controllo finendo sullo spartitraffico dell'area di servizio

Un grave incidente, a quanto pare autonomo, si è verificato poco dopo le 17 nella frazione Santo Pietro a Milazzo. Il rocambolesco sinistro, per cause in via di accertamenti delle forze dell’ordine, ha coinvolto un’autovettura Audi ed è avvenuto in via Libertà nei pressi del rifornimento Tamoil.

Milazzo, l’uomo trasportato all’ospedale Fogliani

Secondo le prime informazioni, il conducente dell’auto ha perso il controllo finendo sullo spartitraffico dell’area di servizio. Sono prontamente intervenute diverse persone prima che arrivassero gli operatori sanitari del 118 che hanno stabilizzato il guidatore ferito. Subito dopo il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Fogliani con seri politraumi. Nelle vicinanze di questo luogo, esattamente in via Palmara, si registrarono due violenti scontri lo scorso anno.

