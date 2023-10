Milazzo, si cercano privati per la piscina comunale

Dopo la mancata riapertura di inizio ottobre, il Comune si sta muovendo per avviare una nuova gara. L’impianto non è a norma e Palazzo dell’Aquila non ha fondi da investire: serve intervento esterno

MILAZZO (ME) – La piscina comunale di Milazzo è destinata a rimanere chiusa anche questo inverno. Dopo la promessa sfumata della riapertura prevista lo scorso 2 ottobre, il Comune ha chiuso definitivamente il suo rapporto con la società “Sporting Club San Giovanni”.

L’impianto attualmente non è a norma e in questo momento la problematica principale sui lavori è che da Palazzo dell’Aquila non ci sono fondi da investire per i lavori della struttura. La soluzione va dunque ricercata in un altro privato che possa dar vita ad una gestione in partnership con il Comune.

L’Amministrazione si sta muovendo per dare il via ad una nuova gara d’appalto, ma non ci sono certezze sulle tempistiche. Intanto la mancata riapertura della piscina continua a generare polemiche tra il Movimento Sportivo guidato da Gianluca Venuti e tra i cittadini che usufruivano del servizio.

L’assessore allo Sport, Antonio Nicosia ha ribadito che “l’unico obiettivo è quello di mettere a disposizione delle comunità un impianto efficiente e funzionale”.

A rendere più complicata l’esecuzione dei lavori è stato il maltempo che si è verificato lo scorso maggio, che ha portato allo scoperchiamento del tetto della piscina. Ciò ha reso la situazione ancora più complicata, dato che già all’interno la struttura aveva bisogno di diversi lavori di ristrutturazione per essere a norma. Un ulteriore nodo su cui bisognerà fare chiarezza su questa vicenda è legato allo scarico di responsabilità.

Il Comune non ha i fondi per ristrutturare la piscina

Se da un lato il Comune sostiene di non avere i fondi, dall’altro la società “Sporting Club San Giovanni” nei giorni scorsi aveva sottolineato in una nota che la colpa della mancata riapertura della piscina era da attribuire interamente al Comune.

In merito a questa dichiarazione il gruppo “Fare Milazzo” ha contattato tutte le realtà sportive presenti nel territorio, dal calcio al rugby, e tutti hanno sostenuto che “in tanti anni di sport l’assessore Nicosia è stato quello che si è impegnato maggiormente e ha raggiunto risultati nei limiti delle risorse attuali”. Queste le dichiarazioni rilasciate dai dirigenti delle realtà sportive cittadine Salvatore De Luca (Folgore), Natale Tricamo (rugby), Maurizio Lo Duca (pallavolo), dalla dirigenza della società sportiva Milazzo calcio e da Francesco Trimboli (Karate), Luigi Maganza (Svincolati Milazzo).

“Risulta noto a tutti che vi è in essere una concessione del bando pubblico – ha aggiunto il gruppo ‘Fare Milazzo” -. L’ufficio Sport del Comune ha fatto quanto previsto dalla normativa e ha passato l’incartamento agli uffici preposti per le decisioni opportune. Noi ci auguriamo che presto possa tornare fruibile ai cittadini, è un bene importante che ad oggi non ha avuto fortuna, siamo comunque coscienti che con i costi attuali non è di semplice gestione. Ma da qui a dire che nulla funziona nello sport è davvero troppo”.