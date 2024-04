Dramma durante il barbecue di Pasquetta, corsa in ospedale per un 14enne ustionato a Milazzo

Per il giovane si è rivelato necessario il ricovero al Centro Grandi Ustioni di Palermo.

Dramma durante il barbecue di Pasquetta a Milazzo, in provincia di Messina: un 14enne è rimasto ustionato.

Per fortuna le sue condizioni, in base alle prime indiscrezioni, non sarebbero particolarmente gravi. Tuttavia, per il giovane si è reso necessario il ricovero in ospedale.

Pasquetta a Milazzo, 14enne ustionato durante il barbecue

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a causa del vento (probabilmente), una fiammata avrebbe investito l’adolescente durante un barbecue all’aperto. Il fuoco avrebbe provocato al ragazzino gravi ustioni al volto, al torace e alle braccia.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, che ha trasferito il giovane al Centro Grandi Ustioni di Palermo. Fortunatamente, sembra che non sia in gravi condizioni.

Il dramma a Belpasso

Episodio simile anche a Belpasso, in provincia di Catania, dove 3 giovani – rimasti ustionati durante la tradizionale grigliata di Pasquetta – sono finiti in ospedale. A causa di una vampata da barbecue, i tre avrebbero riportato diverse ferite. Si è rivelato necessario il trasferimento all’ospedale di Cannizzaro: due ragazzi avrebbero riportato solo lesioni lievi, mentre uno dei malcapitati sarebbe in condizioni più gravi (avrebbe infatti ferite al collo, addome e agli arti superiori).

