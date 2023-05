Minaccia con pistola ex moglie davanti a scuola elementare: arrestato

Un 73enne ha minacciato puntandole contro una pistola di grosso calibro l'ex moglie e il suo compagno mentre aspettavano la figlia

​​Attimi di terrore oggi nei pressi di una scuola elementare a Carinaro (Caserta), dove intorno alle 13.30 un uomo armato di pistola ha avvicinato la sua ex moglie che attendeva l’uscita della loro figlia al termine delle lezioni. L’intento dell’uomo, un 73enne di Gricignano di Aversa, era quello di costringerla a chiamare il suo nuovo compagno per poterlo incontrare, insieme a lei, lontano dal centro. Pochi istanti dopo l’uomo è arrivato in auto e il 73enne, senza dargli il tempo di scendere dall’auto, ha cominciato a insultarlo e gli ha puntato contro l’arma. Quest’ultimo, impaurito, ha accelerato la marcia e si è subito allontanato.

I carabinieri sono riusciti a disarmarlo ed arrestarlo

La donna invece ha allertato il personale della scuola bloccando l’uscita dei ragazzi, che sono rimasti al sicuro nelle loro classi. Prima dell’arrivo dei​ Carabinieri, che erano stati allertati dai presenti, un agente della Polizia ​p​enitenziaria libero dal servizio ha avvicinato l’aggressore ​riuscendo a disarmarlo e a bloccarlo.

Dopo pochi istanti i ​C​arabinieri del Nucleo ​o​perativo e ​r​adiomobile della Compagnia di Marcianise sono ​giunti sul posto e hanno arrestato il ​73enne, sequestrando l’arma di grosso calibro completa di 6 cartucce, nel frattempo messa in sicurezza dall’agente. L’uomo, portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dovrà rispondere di porto abusivo di arma da fuoco.