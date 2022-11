Mondiali Qatar, convocati Spagna: i 26 di Luis Enrique

Tra i convocati non ci sono giocatori che militano in Serie A. La Spagna esordirà contro il Costa Rica nel girone con Germania e Giappone

Il ct della Spagna Luis Enrique ha reso nota la lista dei nomi dei 26 giocatori convocati per i Mondiali in Qatar che inizieranno il 20 novembre. Tra i convocati non ci sono giocatori che militano in Serie A. La Spagna esordirà il 23 contro il Costa Rica, e nel girone affronterà la Germania e e il Giappone.

Questa la lista dei 26 convocati: Portieri: Raya (Brentford), Sanchez (Brighton), Unai Simon (Athletic Bilbao). Difensori: Azpilicueta (Chelsea), Carvajal (Real Madrid), Garcia (Barcellona), Gaya (Valencia), Guillamón (Valencia), Jordi Alba (Barcellona), Laporte (Manchester City), Torres (Villarreal). Centrocampisti: Busquets (Barcellona), Gavi (Barcellona), Koke (Atletico Madrid), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedri (Barcellona), Rodri (Manchester City), Soler (Paris Saint-Germain). Attaccanti: Ansu Fati (Barcellona), Asensio (Real Madrid), Dani Olmo (Lipsia), Ferran Torres (Barcellona), Morata (Atletico Madrid), Yeremi Pino (Villarreal), Sarabia (Paris Saint-Germain), Nico Williams (Athletic Bilbao).