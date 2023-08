Montelepre, vandali devastano centro sportivo Don Pino Puglisi

Sono state seriamente danneggiate le vetrate, i bagni, gli infissi e l'impianto elettrico. Il raid è stato fotografato dal sindaco Terranova

Vandali in azione a Montelepre, in provincia di Palermo. Ignoti hanno preso di mira il centro sportivo Don Pino Puglisi, in contrada Presti. Sono state seriamente danneggiate le vetrate, i bagni, gli infissi e l’impianto elettrico. Lo scempio è stato immortalato dal primo cittadino del Comune del Palermitano, Giuseppe Terranova. Il sindaco si è recato sul posto e ha immortalato con alcuni scatti il raid.

Il post del sindaco

“Alcuni delinquenti, debosciati, incivili e senza dignità hanno scavalcato il perimetro del centro sportivo – scrive Terranova sul suo profilo Facebook – con l’intento e il gusto di distruggere parte dei locali e spogliatoi a servizio dei campi da tennis. Stamattina gli operai del comune addetti alla pulizia del centro, hanno scoperto la devastazione informando gli uffici”.

La denuncia ai carabinieri

“Sono stato dai carabinieri a denunciare tutto – scrive ancora il sindaco di Montelepre – con la speranza che le indagini possano portare ad individuare gli indegni di turno. Infine, esorto le famiglie a vigilare sui ragazzi, ad insegnare loro che il centro sportivo o il parco urbano o altro bene pubblico non appartengono al Comune ma sono beni di tutti e pertanto vanno custoditi e rispettati”.

foto profilo Facebook sindaco Giuseppe Terranova