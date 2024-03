Tragedia nella notte a Palermo, dalle fiamme alla morte: donna folgorata

La vittima è Maria Uliana, un'anziana di 86 anni. Si indaga per ricostruire l'accaduto.

Tragedia in via Umberto Giordano a Palermo, dove una donna di 86 anni – Maria Uliana – è morta folgorata in casa sua.

A trovare il corpo, purtroppo senza vita, i vigili del fuoco.

Maria Uliana morta folgorata a Palermo, la ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio divampato nell’appartamento dell’anziana sarebbe stato innescato da un corto circuito dell’impianto elettrico. Le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco sono intervenute per spegnere le fiamme all’interno dell’immobile al primo piano di un palazzo di via Umberto Giordano.

Dopo aver spento l’incendio, purtroppo, i vigili del fuoco hanno trovato il corpo della donna rimasta folgorata. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Nella notte i pompieri e gli agenti di polizia hanno effettuato i dovuti accertamenti sulla tragedia per ricostruire con esattezza l’accaduto. La Procura competente ha aperto un fascicolo.

Poche settimane fa una tragedia simile

A inizio marzo una tragedia simile ha colpito la comunità di Misterbianco, in provincia di Catania. Un imprenditore di 69 anni – Salvatore Di Franco – ha perso la vita urtando dei cavi elettrici mentre si trovava alla guida di una gru. Nonostante l’arrivo dell’elisoccorso e la corsa al Cannizzaro di Catania, per il malcapitato non c’è stato nulla da fare: l’uomo è morto dopo essere rimasto folgorato.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI