Lutto nel giornalismo siciliano, Debora Borgese è morta a soli 42 anni

La giornalista era stata anche nell'ufficio stampa dell'Ars: numerosi i messaggi di cordoglio sui social.

Nuovo grave lutto nel mondo del giornalismo siciliano: è morta Debora Borgese, che ha fatto parte dell’ufficio stampa dell’Ars (Assemblea Regionale Siciliana).

Aveva 42 anni ed era uno dei volti noti della stampa catanese.

Morta la giornalista Debora Borgese

Purtroppo, la giornalista era malata da tempo e proprio ora – alla vigilia di Pasqua – la sua lotta si è conclusa nel peggiore dei modi. La giornalista è stata nell’ufficio stampa del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e ha lavorato anche come portavoce del Comune di Aci Castello (CT). In passato è stata direttrice della testata “L’urlo” e ha lavorato nell’ufficio stampa di ANVCG (Associazione Nazionale Vittime Civili Di Guerra).

Il cordoglio

Sono numerosi i messaggi di cordoglio per Debora Borgese sui social. Amici, colleghi, parenti: tutti la ricordano come una donna sempre con il sorriso e con una grande passione per il suo lavoro.

L’amico Anthony, per esempio, scrive: “Non ci sono parole per definire cosa sei stata nella vita di ognuno di noi. Buon viaggio amica mia. Stento a crederci. Sei sempre stata incredibile, anche questa volta”. E ancora, l’amico Giovanni commenta: “Appena sveglio mi è arrivata questa notizia… terribile notizia. Non ci sei più, sei passata avanti, come facevi spesso d’altronde, passavi avanti perché tu eri avanti a tutti, soprattutto a tutti quelli che non ti hanno mai risparmiato veleno. Addio mia meravigliosa amica, nel mio cuore hai scavato il tuo eterno rifugio”.

Anche la redazione del Quotidiano di Sicilia esprime il proprio cordoglio alla famiglia e agli amici di Debora Borgese e il proprio dolore per la perdita della collega.

