Morte di Carla Interlandi, l’emozionante ricordo della cugina: “Ti ho fatto quella promessa”

La cugina di Carla scrive sui social: "Voglio ricordarti così, con quel sorriso, i consigli curativi che mi davi ma soprattutto per l'energia che trasmettevi alle persone".

Si è aggravato il bilancio dell’incidente avvenuto, lo scorso 12 Gennaio, sulla “Gela-Piazza Armerina”. dopo 14 giorni di agonia non ce l’ha fatta la ragazza di 23 anni Carla Interlandi, di Acate. In quel tragico scontro (tra un camion e un’auto, ndr) ha perso la vita anche la zia della ragazza, l’insegnante di Acate Maria Carmela Di Bennardo, morta sul colpo.

Due settimane di agonia in ospedale per Carla, ieri la morte in ospedale

La giovane Carla, fu trasportata in gravi condizioni al Sant’Elia di Caltanissetta. Il giorno dell’incidente era stata sottoposta a un intervento di neurochirurgia per tentare di ridurre la grave emorragia cerebrale. In queste due settimane i medici del reparto di Rianimazione hanno fatto di tutto per tenerla in vita ma la gravità dei traumi riportati non le ha lasciato scampo.

Acate sotto choc, il cordoglio di amici e parenti sui social

Il dolore è grande in tutta la comunità di Acate, e corre veloce nei social. Tra tutti, quello della cugina di Carla, la giovane Ludovica che dal suo profilo facebook la ricorda e rinnova una promessa fatta alla coetanea, era la sua amica. Le due erano legatissime.

La sera prima dell’incidente, l’ultima conversazione con una cugina

“Ciao cuginetta, la sera prima di quel terribile incidente mi scrivesti su Instagram perché ero disperata per un esame imminente e tu per abbassare la tensione mi dicesti “pensa a te in questo preciso istante, non pensare a casa e pensa a passare gli esami. Lavora sempre su te stessa e non piangerti addosso anzi ora rilassati e cerca di riprenderti e darti forza.”

“Quel messaggio per me fu un sostegno e una consolazione perché grazie a quella rassicurazione presi 29 e andai dritta come un treno. La settimana prima che partissi per Padova abbiamo fatto un ultima tombolata, abbiamo giocato e riso e non volevamo più tornare a casa perché si sa, quando siamo insieme il tempo passa talmente veloce da non accorgersene”.

“Voglio ricordarti così, con quel sorriso sempre sul volto che nessuno ti toglieva mai, gli abbracci infiniti, i consigli curativi che mi davi per qualsiasi evenienza ma soprattutto per l’energia che trasmettevi alle persone“.

“Non dimenticherò mai la nostra promessa”

“Voglio ricordarti con i tuoi “facciamoci subito una foto” e io che mi lamentavo di farle perché venivo sempre male ma tu mi dicevi sempre “vah tranquilla che mettiamo i filtri e siamo apposto”. Non dimenticherò mai la nostra promessa di fare il solito ferragosto insieme, anzi ti prometto che ovunque sarai ti assocerò sempre al mare e a quella sensazione di libertà che ci dà ogni volta che lo guardiamo. Ti prometto che ovunque tu sarai terrò vivo il ricordo di te nel mio cuore”.

Altri utenti sui social si uniscono al dolore per la perdita della giovanissima Carla Interlandi, venuta a mancare ieri, dopo 14 giorni di agonia in ospedale per un incidente avvenuto sulla strada statale 117 bis. Nel tragico scontro tra un camion e un’auto la zia della ragazza, l’insegnante di Acate Maria Carmela Di Bennardo, era morta sul colpo.

“La vita è ingiusta, morte troppo presto”

“La vita é Ingiusta, sono sempre le brave persone a lasciarci per prima, erano 2 ragazze piene di vita che volevano vivere, avevano tante aspettative per il loro futuro ma un incidente, la strada, una fatalità, il destino, chiamatelo come volete, le ha portate via presto, troppo presto”.

“Dolore atroce e incolmabile”

“Non c’è giorno più triste e doloroso di questo. Dolore atroce e incolmabile. La morte lascia un dolore che nessuno può curare, l’amore lascia un ricordo che nessuno può rubare. Voglio ricordarti sempre così, con il sorriso sulle labbra. Riposa in pace bellissima Carla. Sarai sempre nei nostri cuori”.

