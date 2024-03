Morte Joe Barone, venerdì i funerali a Pozzallo

La Fiorentina e il calcio italiano sono ancora sotto shock per la morte improvvisa di Joe Barone: venerdì i funerali in Sicilia

Il mondo del calcio è ancora sotto shock per la morte di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina. Il dirigente italo-americano è venuto a mancare nella giornata di ieri, martedì 19 marzo, all’ospedale San Raffaele di Milano, dov’era giunto in condizioni disperate a seguito dell’attacco cardiaco patito mentre con la squadra viola si recava allo stadio di Bergamo per il match contro l’Atalanta.

Joe Barone, venerdì i funerali a Pozzallo

I funerali di Joe Barone si terranno venerdì mattina a Pozzallo, in provincia di Ragusa. La salma dello sforunato manager, successivamente, verrà trasferita negli Stati Uniti.

