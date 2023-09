Non si ferma la scia dei morti sul lavoro in Italia, muore schiacciato un operaio

Non si ferma la scia dei morti sul lavoro in Italia, un operaio è rimasto schiacciato nel Torinese. Aveva 60 anni

Incidente mortale sul lavoro a Chivasso, nel torinese, dove è un operaio 60enne che stava montando un macchinario per la manutenzione di impianti termici industriali è stato schiacciato ed è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri e i tecnici dello Spresal per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.

Morti sul lavoro, perde la vita un altro operaio in Italia

“È una scia che non si interrompe, una tragedia senza fine”, sottolinea in una nota Federico Bellono della segreteria Cgil Torino e prosegue: “sembra la cronaca di una guerra, seppur non dichiarata ufficialmente, contro le lavoratrici e I lavoratori, anello debole di una catena infernale dove il taglio dei tempi e dei costi sembrano farla da padroni”.

“Si parla tanto di sicurezza, ma in assenza di adeguati dispositivi e adeguata formazione, si rischia di fare molta retorica, insieme all’assenza di adeguati controlli che avrebbero una straordinaria funzione di deterrenza, contro un senso di impunità oggi largamente prevalente”, conclude Bellono.

