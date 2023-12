Lutto per Stefania Petyx, morto il padre Antonino: “Riposa in pace, papà”

A Palermo l'ultimo saluto al padre dell'inviata di "Striscia la Notizia", pioniere della zootecnica in Sicilia.

È morto Antonino Petyx, padre dell’inviata di “Striscia la Notizia” Stefania e pioniere della zootecnica a Palermo.

Aveva 84 anni.

Chi era Antonino Petyx

Esperto di zootecnica, l’uomo ha dedicato l’intera vita agli allevatori siciliani e alla promozione del Made in Sicily anche fuori dall’Isola. Fu lui a creare e a dirigere per più di 4 decenni l’Aras, l’associazione regionale allevatori siciliani.

Il decesso è avvenuto poco prima di Natale, lo scorso 22 dicembre, ma i funerali si sono svolti ieri nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, detta anche chiesa della Gancia, a Palermo.

Il messaggio di Stefania

La figlia Stefania Petyx, nota come inviata di “Striscia La Notizia”, ha dedicato un breve messaggio con una foto su Facebook al padre dopo la recente scomparsa: “Ciao papi mio. Voglio ricordarti felice come quel giorno a mare al tramonto con le ostriche. Sarai già in paradiso a riorganizzarlo, come solo tu sapevi fare. Riposa in pace mio adorato papà”.

Anche la redazione del QdS si unisce al dolore della collega Stefania, colpita da un terribile lutto proprio nel periodo delle Feste natalizie.

Fonte foto: Facebook – Valentino Pietro Sucato